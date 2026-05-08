Патриотическая акция «Сирень Победы» прошла в Дмитровском округе

В поселке Некрасовский Дмитровского округа провели акцию «Сирень Победы» в благоустроенном сквере возле микрорайона Строителей. Участники высадили кусты сирени в память о событиях Великой Отечественной войны и ее участниках.

Накануне Дня Победы жители поселка, школьники и представители общественных организаций собрались в новом сквере. Здесь высадили 30 кустов сирени. В акции приняли участие депутаты Государственной думы и Московской областной думы, активисты партии «Единая Россия», а также воспитанники образовательного комплекса «Некрасовский».

Многие участники пришли с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Из-за большого числа желающих саженцев не хватило на всех, поэтому организаторы решили продолжить посадки позже. В дальнейшем здесь планируют создать аллею, которую будут пополнять ежегодно, в том числе в честь выпускников местных детских садов и школ.

«Это всероссийская патриотическая акция, которую поддерживают жители. Сквер был обновлен после обращений граждан и вошел в народную программу партии, которая уже реализована», — заявил депутат Государственной думы Денис Кравченко.

Он добавил, что участие в таких инициативах объединяет людей и делает общественные пространства более уютными. По его словам, жители получают возможность лично участвовать в благоустройстве территории.

«В мае 1945 года именно сиренью встречали воинов, вернувшихся с фронта», — сказала депутат Московской областной думы Марина Шевченко.

Саженцы для посадки предоставил руководитель питомника Иван Юрко. Благодаря этому удалось реализовать проект в сквере поселка.

Денис Кравченко также обратился к жителям с предложением участвовать в формировании новых инициатив для будущей Народной программы. Он отметил, что в нее войдут предложения по дорогам, школам, детским садам, медицинским учреждениям и благоустройству.

Жители могут оставить свои предложения в общественной приемной в Дмитрове, на сайте или по телефону горячей линии.