Патриотическая акция «Синий платочек» прошла в Серпухове

8 мая в Серпухове состоялся патриотический флешмоб «Синий платочек». В акции приняли участие 125 танцевальных пар, которые исполнили вальс у подножия Соборной горы.

Перед началом акции участники возложили цветы к Вечному огню у памятника Воину-освободителю. После этого на площади прозвучала известная военная мелодия, под которую пары вышли на танцевальную площадку.

Акция проводится в городе уже десять лет и стала одной из узнаваемых традиций. В танце участвовали студенты, школьники, курсанты филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого, а также представители молодежных объединений и спортивных секций.

Инициатором идеи стала бывшая малолетняя узница концлагерей Руфина Киселкина. Она связала символ синего платка с песней военных лет.

«Для меня Синий платочек это символ памяти и защиты, он напоминает о женщинах, которые ждали своих близких с войны», — сказала она.

В акции приняли участие депутаты, представители общественных организаций, ветераны, участники специальной военной операции и их семьи. Среди гостей были депутат Госдумы Александр Коган и депутат Мособлдумы Татьяна Карзубова.

Организаторы отметили, что во время войны жительницы Серпухова работали в тылу, спасали раненых и уходили на фронт. Сегодня акция сохраняет память о их подвиге и роли в общей победе.