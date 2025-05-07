Патриотическая акция «Сад памяти» прошла в Белоозерском

В преддверии 80-летия Великой Победы два дня подряд в городском округе Воскресенск проходила международная акция «Сад памяти». Каждое посаженное дерево стало живым памятником, напоминающим о миллионах жертв Великой Отечественной войны.

Накануне в память о подвиге земляков, погибших в эти страшные годы, 80 молодых деревьев посадили на набережной реки Москвы в микрорайоне Новлянский в Воскресенске.

Сегодня акция продолжилась в городе Белоозерский. В ней участвовало более 30 человек. Сотрудники администрации городского округа, волонтеры и неравнодушные жители посадили еще 80 саженцев. Молодые клены, сирень и березки украсили сквер на Юбилейной улице.

Целью акции «Сад Памяти» является сохранение памяти о подвиге предков, истории страны и каждой семьи, о тех, кто сражался на фронте, трудился в тылу, проявил стойкость и мужество во имя Отечества.