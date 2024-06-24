Патриотическая акция прошла в Балашихе в День памяти и скорби

Всероссийская акция «Свеча памяти» прошла в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. Ее приурочили к 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
Городские депутаты, волонтеры и представители «Молодой гвардии» вместе с жителями выложили из свечей памятную дату начала Великой Отечественной войны. Надпись из 500-сот свечей появилась в сквере Победы в микрорайоне Железнодорожный.
К всероссийской акции присоединились и жители других районов Балашихи. На площади Славы прошли традиционные мероприятия ко Дню памяти и скорби. В этот день люди чтят память погибших и возлагают цветы к монументам, посвященным героям Великой Отечественной войны.