Патриотическая акция «Поезд Победы» прошла в Балашихе

От Балашихи до Белорусского вокзала пустили «Электропоезд Победы». Его пассажирами стали ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда и юнармейцы.

В тематическом рейсе также участвовали глава округа Сергей Юров и Герой России, руководитель Ассоциации ветеранов специальной военной операции в Балашихе Иван Клещерев. Акцию организовали в рамках проекта «Единой России» «Историческая память».

Сергей Юров отметил, что эта традиционная поездка помогает сохранить связь между поколениями.

«Очень важно уделить внимание нашим ветеранам — тем, благодаря кому мы живем под мирным небом. От всей души поздравляю жителей Балашихи и всей страны с наступающим Днем Победы», — сказал глава округа.

На площади у памятника «Прощание славянки» для гостей выступил оркестр. Исполнители сыграли песни военных лет, а пары закружились в вальсе.

Жительница блокадного Ленинграда Людмила Ивановна Птах участвует в акции третий год.

«Для нас это очень важно — значит, о нас помнят. Это живая память, которую мы сохраняем и передаем молодежи. Железная дорога в годы войны сыграла огромную роль: именно поезда спасали жизни, доставляли продовольствие в блокадный Ленинград, помогали эвакуировать людей. Поэтому такие поездки — это напоминание о том, какой ценой была достигнута Победа», — поделилась она воспоминаниями.

В преддверии 81-й годовщины Победы собравшиеся возложили цветы к мемориалу.