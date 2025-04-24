Патриотическая акция «Победный полк» пройдет в Чехове

Акция «Победный полк» пройдет 9 мая в Центральной библиотеке муниципального округа Чехов. Она приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

С 23 апреля по 6 мая все желающие могут принести в Центральную библиотеку муниципального округа портреты родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Организаторы патриотической акции разместят фотографии на панорамных окнах учреждения, тем самым сформируют «Бессмертный полк».

Для участия в проекте подходят фотографии любого формата, а также транспаранты и портреты на штендерах. Цель мероприятия — сохранение памяти об участниках Великой Отечественной войны.

Центральная библиотека Чехова расположена на улице Лопасненская, дом 10. Получить необходимую информацию и задать интересующие вопросы можно по телефону: 8 (496) 726-81-48.