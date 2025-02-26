Патриотическая акция «Наследники поколения победителей» прошла в Котельниках

В городском округе стартовали мероприятия, посвященные Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Патриотическая акция «Наследники поколения победителей» прошла в доме культуры «Белая Дача».

Участие в торжественном открытии приняли глава Котельников Михаил Соболев, депутат Государственной думы Роман Терюшков, члены семей участников специальной военной операции, ветераны и жители округа.

Молодежный музыкально-драматический театр «Крылья» представил спектакль «С любимыми не расставайтесь» по пьесе Ники Квижинадзе «Ландыш и Ромашка».

В фойе дома культуры организовали тематические фотозоны. Все желающие смогли сделать снимки на память, распечатать их и забрать с собой.

В Подмосковье в патриотической акции «Наследники поколения победителей», к которой присоединились 50 домов культуры, приняли участие более семи тысяч школьников и студентов.