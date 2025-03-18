Патриотическая акция ко Дню воссоединения Крыма с Россией прошла в Можайске

18 марта страна отмечает одну из самых знаменательных дат в истории новой России. К празднованию очередной годовщины воссоединения Крыма с РФ присоединился и Можайский округ.

На Губернаторской площади в Можайске сегодня собрались волонтеры и участники молодежного парламента, студенты Можайского техникума и неравнодушные жители, чтобы принять участие в патриотической акции, приуроченной ко Дню воссоединения Крыма с Россией.

Все собравшиеся выстроились в географический контур полуострова и создали живую надпись «Крым». В акции приняли участие порядка 500 ребят — живой контур занял всю Губернаторскую площадь. Таким способом участники мероприятия напомнили о важности патриотизма и сплоченности в обществе, вдохновляя других внести свой вклад в развитие России.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым в состав России в статусе равноправного субъекта 18 марта 2014 года. За все это время полуостров прошел масштабный путь перемен, демонстрируя уверенное развитие во всех сферах.