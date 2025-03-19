Патриотическая акция ко Дню воссоединения Крыма с РФ прошла в Ленинском округе

11-ю годовщину вхождения республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации ярко отметили в муниципалитете. В этот день в Ленинском округе организовали концерты, флешмобы и автопробег.

В Видном на площади возле кинотеатра «Искра» школьники, волонтеры, активисты молодежных организаций развернули полотно цветов государственного флага России протяженностью 25 метров и герб Крыма. Кроме того, на площади развевались триколоры и флаги в цветах Георгиевской ленты. Местные артисты и творческие коллективы исполнили патриотические песни о Родине.

Мероприятия, приуроченные к годовщине воссоединения с Крымом, проходили в Ленинском округе в течение всего дня. Утром 18 марта в Видном стартовал патриотический автопробег. Колонна из 20 автомобилей с флагами России и Подмосковья проследовала по главным улицам города.

Заместитель председателя совета депутатов Валерий Черников отметил, что активное участие молодежи в таких акциях является важным фактором патриотического воспитания.

«Традиция праздновать это воссоединение, заложенная еще 11 лет назад, по сей день сохраняется по всей стране и никогда не будет забыта», — подчеркнул Валерий Черников.