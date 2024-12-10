Патриотическая акция ко Дню героев Отечества прошла в Воскресенске

Волонтеры в Воскресенске организовали патриотическую акцию ко Дню героев Отечества. Они раздали листовки с биографией выдающегося жителя Александра Дивочкина, который отличился в боях в 1941 году.

День героев Отечества отмечается ежегодно 9 декабря. В праздник чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

Волонтеры молодежного центра «Олимпиец» совместно с учениками школы № 17 в рамках всероссийской акции «Спасибо героям» раздали жителям заранее подготовленные буклеты, выполненные в форме солдатских треугольников, с краткой биографией Александра Дивочкина — воскресенца, удостоенного высшей награды — Золотой Звезды Героя Советского Союза.

Мероприятие провели на одноименной улице. Прохожим раздали листовки, в которых отражены не только воинские заслуги Александра Дивочкина, отмеченные высокой наградой, но и подробности о его жизни до войны.

Александр Дивочкин — первый житель Воскресенска, который получил Золотую Звезду Героя Советского Союза. Он отличился в 1941 году в боях под Петрозаводском. Когда почти все орудийные расчеты батареи были выведены из строя, вражескую атаку отбивал один, стреляя поочередно из уцелевших орудий. Он уничтожил полтора взвода пехоты, орудие и несколько пулеметных точек врага, в результате противник был вынужден прекратить наступление.

В Воскресенске на мемориале «Вечный огонь» установили плиту с его именем, а в сквере на улице Быковского микрорайона Фетровой фабрики — памятник.

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