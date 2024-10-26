Патриотическая акция ко Дню белых журавлей прошла в Химках

Патриотическая акция ко Дню белых журавлей прошла в сходненской библиотеке № 4 и в Кутузовской школе в Химках. Встречи посвятили памяти солдат, погибших, защищая Родину.

Жителям Химок рассказали об истории возникновения памятного дня. Советский поэт и публицист Расул Гамзатов в Хиросиме познакомился с проектом мемориала маленькой японке с журавлем в ладонях. Она загадала выздороветь, если сделает из бумаги тысячу таких фигурок, но не успела.

«В культуре разных народов эта птица много значит. На Кавказе есть легенда о том, что души погибших в бою воинов превращаются в белоснежных журавлей и поднимаются ввысь», — рассказал муниципальный депутат Алексей Федоров.

День белых журавлей посвящен памяти всех павших воинов. Начиная с 2009 года, по решению Организации Объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры, этот ден внесли в перечень международных событий.

Лекции организовали в рамках историко-патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений» . Благодаря ему в округе прошли свыше 350 тематических мероприятий: мастер-классов, концертов, круглых столов, спортивных активностей.

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