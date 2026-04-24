Патриотическая акция «Диктант Победы» прошла в Зарайске

В Зарайске, как и по всей Московской области, прошла международная патриотическая акция «Диктант Победы». В округе работали несколько очных площадок — в школах и библиотеках.

Свои знания истории Великой Отечественной войны можно было проверить и онлайн на сайте диктантпобеды.рф.

В этом году акция посвящена 130-летию со дня рождения маршала Георгия Жукова, который сыграл ключевую роль в битве под Москвой. Также вопросы затронули подвиги героев специальной военной операции. На площадках диктанта все желающие написали письма со словами поддержки бойцам на передовую.

В Московской области диктант прошел на 1400 площадках. Центральной впервые стал мемориальный комплекс «Героям-панфиловцам» в Волоколамском округе. Также работали площадки в Красногорском филиале Музея Победы, Бородинском музее-заповеднике, музее Зои Космодемьянской в Петрищеве, аэропорту Шереметьево и на Перемиловской высоте в Яхроме. Фотовыставки, посвященные акции, развернулись в Люберцах, Орехово-Зуеве и Видном, а накануне состоялся автопробег исторической техники.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Виктор Петрущенко отметил, что «Диктант Победы» — это не просто тест на знание дат, а дань памяти поколению победителей. Он подчеркнул, что для Зарайска, где чтят исторических героев и поддерживают современных защитников, эта акция особенно важна, и выразил радость от того, как много молодежи пришло на площадки, чтобы узнать правду о войне и помнить подвиг дедов и прадедов.

Одной из участниц диктанта в Зарайске стала Александра Саркисян, которая впервые решила проверить свои знания. Она поделилась, что было волнительно, но очень интересно, многие вопросы заставили задуматься и вспомнить семейные истории, фотографии, рассказы бабушек и дедушек. Она поняла, что такие вещи нужно знать каждому, и обязательно придет на акцию в следующем году.

Федеральные победители акции получат приглашения на Парад Победы 9 мая на Красной площади. Абитуриенты с максимальным баллом смогут использовать диплом финалиста как индивидуальное достижение при поступлении в вузы.

«Единая Россия» проводит «Диктант Победы» седьмой год подряд в рамках партийного проекта «Историческая память». Акция стала международной: в 2025 году около 3 миллионов человек из 97 стран проверили свои знания на более чем 35 тысячах площадок.