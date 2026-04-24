Патриотическая акция «Диктант Победы» прошла в Воскресенске

В Воскресенске прошла международная патриотическая акция «Диктант Победы», направленная на проверку знаний истории Великой Отечественной войны и сохранение исторической памяти. В этом году в городском округе было открыто 22 площадки для проведения Диктанта, а также все желающие могли пройти тестирование онлайн на сайте ДиктантПобеды.рф.

Участниками акции стали 639 воскресенцев — школьники, студенты, депутаты, общественники и представители старшего поколения.

Основная часть вопросов исторического теста в этом году была посвящена 130-летию со дня рождения легендарного маршала Георгия Жукова — полководца, который остановил продвижение гитлеровцев под Москвой. Именно битва за Москву стала переломным моментом Великой Отечественной войны и положила начало Великой Победе.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин вместе с депутатом Московской областной Думы Екатериной Лобышевой, депутатами Совета депутатов, активистами «Молодой Гвардии» и представителями Ассоциации ветеранов СВО округа написал «Диктант Победы» в Центральной библиотеке имени Инны Гофф.

Алексей Малкин подчеркнул, что «Диктант Победы» — это не просто проверка знаний, а общая ответственность за сохранение правды о подвиге народа-победителя. Он отметил, что сегодня, когда предпринимаются попытки переписать историю, особенно важно, чтобы молодежь знала и понимала цену Великой Победы, а память о героях прошлого и настоящего — это основа нашего национального единства и силы.

Ученик 10 класса гимназии № 1 Сергей Ольхов, принявший участие в акции впервые, поделился эмоциями: он решил написать Диктант Победы, потому что считает важным знать историю своей страны. Он отметил, что некоторые вопросы были непростыми, но очень интересными, и теперь хочет еще глубже изучать события Великой Отечественной войны — нашу гордость и нашу память.

Федеральные победители акции получат приглашение на Парад Победы 9 мая на Красной площади. Абитуриенты, набравшие максимальный балл, будут награждены дипломом финалиста, который дает преференции при поступлении в высшие учебные заведения.