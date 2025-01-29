Патриотическая акция «Блокадный Ленинград» прошла в Солнечногорске

Патриотическая акция «Блокадный Ленинград» прошла в Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске. Для гостей мероприятия подготовили выставку экспонатов времен Великой Отечественной войны, викторину, концерт и многое другое.

Военно-патриотический клуб «Витязь» представил уникальную выставку экспонатов времен Великой Отечественной войны, которая привлекла внимание многих посетителей. Штаб Юнармии провел для молодежи увлекательный мастер-класс по юдронике — управлению беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, участники смогли проверить свои знания о событиях того времени и погрузиться в атмосферу блокадного Ленинграда на интерактивной викторине «Фотохроника».

В акции приняли участие учащиеся местных школ, представители общественных организаций, а также жители и гости округа. Организатором мероприятия выступил Молодежный центр «Подсолнух».

«Организация таких мероприятий, как акция „Блокадный Ленинград“, не только сохраняет память о героических событиях нашей истории, но и воспитывает у молодежи чувство патриотизма и гордости за свою страну. Особое внимание привлекла выставка картин талантливых художников из Солнечногорской художественной школы, подчеркнувшая богатство и разнообразие культурного наследия нашего округа», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

После работы тематической площадки состоялся торжественный концерт, посвященный 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Для гостей выступили творческие коллективы и вокалисты Солнечногорска