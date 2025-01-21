Патриотическая акция «Блокадные ласточки» прошла в Дмитровском округе

Мероприятие состоялось в преддверии Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В нем приняли участие учащиеся начальных классов Рогачевской школы.

Учителя рассказали ребятам о невероятном мужестве и стойкости ленинградцев, переживших страшные времена блокады. Школьники обсудили, как важно помнить и уважать историю страны, чтобы извлечь уроки из прошлого и построить светлое будущее.

Во время мероприятия дети изготовили ласточек — символ надежды и свободы, которыми украсят помещения классов. Ребята с энтузиазмом создавали свои поделки, используя разнообразные материалы и техники.

«Мы должны помнить о тех, кто страдал в блокаду. Наши поделки — это способ выразить благодарность за их мужество», — поделился один из участников акции.

Глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин отметил, что школьники не только прикоснулись к важным страницам истории нашей страны, но и прониклись глубоким уважением к тем, кто проявил героизм и стойкость в самые трудные времена и отстоял Ленинград.