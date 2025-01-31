Патриотическая акция «Блокадная ласточка» прошла в Богородском округе

День освобождения Ленинграда от блокады стал поводом для патриотической акции в Доме культуры «Стромынь» Богородского городского округа. Участники создали поделки в виде ласточек, символизирующих мужество и веру людей, переживших тяжелые времена.

На мероприятии ребята узнали о значении ласточки для ленинградцев в годы блокады. Мастер-класс напомнил о том, как важно сохранять память о прошлом и ценить мирную жизнь. Несмотря на ужасы войны и голод, горожане не теряли надежды на победу.

Ласточка стала символом веры и упорства. Во время блокады многие ленинградцы носили ее на груди в ответ на угрозы врага. Изготавливаемые из жестяных банок, эти значки с изображением птицы и маленьким письмом подчеркивали стойкость духа населения.

Кроме того, ласточка ассоциируется с удивительным событием на шпиле Адмиралтейства, где альпинисты, восстанавливая защитный чехол, нашли гнезда с птенцами. Они сделали все возможное, чтобы спасти птиц. Это событие стало стало символом жизни, вопреки самым трудным условиям.