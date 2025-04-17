Патриарх Кирилл наградил главу Одинцова орденом Преподобного Сергия Радонежского

Патриарх Кирилл наградил главу Одинцовского округа Андрея Иванова орденом Преподобного Сергия Радонежского I степени. Награду вручили в Вербное воскресенье после праздничной литургии в храме Христа Спасителя.

Орден Преподобного Сергия Радонежского был учрежден Священным синодом Русской Православной Церкви 26 декабря 1978 года, и имеет три степени. Орденские знаки всех трех степеней выполняются в серебре, а звезда ордена первой степени позолочена. Одновременно с этой наградой была учреждена и медаль Преподобного Сергия двух степеней.

Первый орден Преподобного Сергия Радонежского I степени был вручен Святейшему патриарху Московскому и Всея Руси Пимену за выдающийся вклад в развитие взаимоотношений между православными поместными церквами, экуменические и миротворческие заслуги.

«В один из главных православных праздников — Вербное воскресенье — мне выпала честь получить в главном храме страны высокую награду из рук Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла: орден Преподобного Сергия Радонежского I степени. Принимаю его с глубокой признательностью, поклоном и смирением», — рассказал глава округа.

Андрей Иванов в 2014 году был награжден орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени, в 2018 — медалью «Патриаршая благодарность», а в 2020 — медалью ордена «Славы и чести».