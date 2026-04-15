Пассажиры «Мострансавто» совершили 3 млн поездок до аэропортов с января

С начала 2026 года пассажиры более 3 миллионов раз воспользовались автобусами «Мострансавто» для поездок в аэропорты и обратно. Это на 6 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Мострансавто» — подведомственная организация Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Для жителей и гостей региона доступны 16 маршрутов, связывающих города Подмосковья с аэропортами Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский.

Самым популярным маршрутом стал № 21 «Лобня (м/р Южный) — Шереметьево», где зафиксировано более 800 тысяч поездок. На втором месте — маршрут № 30 «ст. Домодедово — Аэропорт Домодедово» с более чем 500 тысячами операций. В число популярных также вошел маршрут № 308 «Аэропорт Домодедово — Москва (м. Домодедовская)», которым воспользовались около 230 тысяч раз.

С января пассажиры чаще всего оплачивали проезд банковскими картами — 1,3 миллиона трансакций. Социальными картами было зафиксировано более 1 миллиона операций, а транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» (тариф «Кошелек») — свыше 606 тысяч поездок.