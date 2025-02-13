Пассажиры ЦППК забыли в поездах свыше 1,2 тысячи вещей за год

В прошлом году пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании забыли в поездах около 1,2 тысячи вещей. Это на 300 меньше, чем годом ранее.

Как рассказали в компании, почти половину найденных в поездах вещей пассажиры оставляли на Курском направлении. Чаще всего такие случаи происходили в апреле — на него пришлось 20% всех потерь.

В теплый сезон жители чаще всего оставляли в вагонах садовый инвентарь, велосипеды и банки с домашними заготовками. В преддверии Нового года — подарки и праздничные сладости.

В топе найденных вещей в прошлом году — сумки, пакеты, чемоданы и рюкзаки. Оставляли в поездах также наушники, колонки и телефоны.

В компании напомнили, что обратиться по вопросу утери на маршрутах МЦД можно по телефону 3210. Специалист объяснит. Как добраться до склада и забрать вещи. Они хранятся в компании до полугода.