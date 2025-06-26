Пассажиры ЦППК забыли в поездах почти 250 вещей с начала года

С начала года пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании забыли в поездах почти 250 вещей. Больше всего находок пришлось на февраль — в этот месяц сотрудники ЦППК нашли 57 предметов.

Чаще всего пассажиры забывали вещи на поездах Казанского направления — на них пришлось около 30% всех предметов.

Среди популярных находок — сумки, рюкзаки, пакеты и чемоданы. Среди необычных — саженцы рододендрона, бальное платье и нашли велосипед с термосумкой курьерской доставки.

Вернуть потерянные вещи можно, обратившись к дежурному сотруднику полиции на станции или в линейном отделе на конечной точке маршрута. Если это произошло в поездах МЦД, то помощь можно получить в контакт-центре по номеру 3210.