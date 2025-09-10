Пассажиры ЦППК забыли в поездах более 150 вещей за лето

За три летних месяца пассажиры ЦППК оставили в поездах более 150 вещей. Среди них оказались грибы, спортивный инвентарь и самокат. В компании напомнили о том, где можно найти потерянные предметы.

Как рассказали в ЦППК, с наступлением теплого сезона количество забытых в поездах предметов увеличивается. Чаще всего пассажиры оставляют сумки, рюкзаки и пакеты.

В июне сотрудники компании наши в салоне табличку для двери с надписью «Осторожно, злая собака», а в июле в вагонах остались самокат и полная грибов корзинка. Всего за июль пассажиры забыли 60 вещей, в июле — 65, а в августе — 41.

«Иногда пассажиры быстро возвращаются за потерянным, но если этого сделать не удалось, следует обратиться к сотрудникам полиции на станции или в линейный отдел на конечной точке маршрута», — отметили ведомстве.

Все забытые в поездах МЦД вещи хранятся на складах на станциях метро «Черкизовская» «Деловой центр», а также «Котельники». Там они находятся шесть месяцев, после чего утилизируются. Найти потерю можно, обратившись по номеру 3210.