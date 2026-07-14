Пассажиры ЦППК воспользовались картой провожающего почти 26 тысяч раз с января

За первые шесть месяцев 2026 года пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании оформили почти 26 тысяч карт провожающего. Они дают право бесплатно пройти на станцию и выйти с платформы.

Популярность услуги заметно меняется в зависимости от сезона. Как рассказала начальник департамента по связям с общественностью ЦППК Софья Фоменко, пик спроса приходится на новогодние каникулы и дачный сезон. Например, в июне карту получили 5,4 тысячи раз, в мае — 4,7 тысячи, а в январе — 4,4 тысячи.

Наибольший спрос зафиксирован на Казанском направлении — там карту брали 5,2 тысячи раз. На втором месте — Горьковское направление (3,4 тысячи случаев), на третьем — Павелецкое и Ярославское, где пассажиры воспользовались услугой в среднем по 3,1 тысячи раз.

Карта провожающего дает возможность встретить близких или помочь им донести тяжелые сумки до вагона. Время действия карты — 30 минут. Получить ее можно в кассах на восьми вокзалах Москвы и почти на 170 пригородных станциях. Для оформления нужно оставить залог в размере ста рублей — его вернут при сдаче карты в кассу.