Пассажиры ЦППК перевезли в поездах 225 тысяч питомцев с начала года

С начала года пассажиры пригородных электропоездов перевезли 225 тысяч питомцев. Этот показатель превышает аналогичный период прошлого года на восемь тысяч.

Лидером по числу путешествий с животными стало Казанское направление — там зафиксировали более 43 тысяч таких поездок. Второе место занимает Ярославское направление с результатом 39 тысяч, замыкает тройку Курское направление (33 тысячи).

Сезонная динамика демонстрирует устойчивый рост спроса с наступлением тепла. Если в апреле владельцы животных совершили около 28,4 тысячи поездок, то в мае этот показатель вырос до 60,7 тысячи. Пик пришелся на июнь, когда зарегистрировали рекордные 66,5 тысячи поездок.

Действующие правила предусматривают возможность перевозки некрупных домашних животных в поездах ЦППК. Для этого необходимо оформить билет в кассе или через автомат. Стоимость проезда для питомца составляет 25% от полного разового билета на соответствующий маршрут и варьируется в зависимости от протяженности пути и категории поезда.

Исключение — зона Московских центральных диаметров, где провозить животных можно бесплатно, однако билет с нулевой стоимостью оформить все равно требуется.

Важное условие — питомцы не должны создавать неудобств для других пассажиров. Мелких животных перевозят в специализированных переносках, габариты которых не превышают 180 сантиметров по сумме трех измерений. Такие контейнеры размещают на багажных полках.

Кошек можно держать на руках, как и мелких собак, однако они должны быть в наморднике и на поводке. Крупные породы размещают в тамбуре — не более одного животного на тамбур. Собак-поводырей перевозят бесплатно, они могут находиться в салоне рядом с владельцем.

Дополнительные сведения о правилах провоза животных доступны на сайте.