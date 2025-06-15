Пассажиры ЦППК смогут вернуть до 15% кешбэка при оплате поездок через СБП

Центральная пригородная пассажирская компания совместно с Системой быстрых платежей запустила акцию с кешбэком за оплату билетов. При покупке проездных документов через СБП пассажиры смогут вернуть часть потраченных денег: 15% — при оплате в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» и 10% — при оплате в билетных автоматах.

«С начала года 55% всех билетов ЦППК было оформлено через наше мобильное приложение и билетопечатающие автоматы. Мы систематически цифровизируем билетную систему компании и развиваем сервисы бесконтактной оплаты, чтобы наши пассажиры активно их использовали», — рассказал заместитель генерального директора ЦППК по цифровым сервисам Игорь Евдокимов.

По его словам, максимальный размер кешбэка может составить 2,5 тысячи рублей в месяц. Акция будет действовать до конца сентября 2025 года.

«Мы уже второй год проводим акцию для пользователей Системы быстрых платежей в поездах ЦППК. В прошлом году общая выгода пассажиров, использующих СБП для оплаты билетов, составила почти 30 миллионов рублей», — добавила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов Национальной системы платежных карт Мария Точилова.

С подробными правилами акции можно ознакомиться на сайте.