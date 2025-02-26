Пассажиры ЦППК смогут сообщать о неисправности терминалов при помощи QR-кодов

ЦППК разместила на терминалах для покупки и валидации билетов стикеры с QR-кодами, чтобы получать обратную связь от пассажиров. Жители и гости Подмосковья смогут оценить состояние оборудования.

Каждый QR-код содержит информацию о расположении терминалов, их типе и номере. Для оценки необходимо отсканировать код при помощи камеры мобильного телефона и выбрать проблему из предложенного списка.

Обращение обработает виртуальный консультант, который также представит алгоритм дальнейших действий. Пассажиры могут написать комментарий, отправить фотографию или указать адрес своей электронной почты для получения ответа от компании.

Первые стикеры в тестовом режиме разместили на автоматах, терминалах и валидаторах на станции Кусково. Весной они появятся на платформах Кучино, Никольское и Салтыковская.