Пассажиры ЦППК получили 5,5 млн рублей кешбэка с покупки билетов за две недели

С 15 июня пассажиры ЦППК могут вернуть до 15% стоимости билета на пригородные поезда. Для этого оплату покупки нужно провести через Систему быстрых платежей. Так, с начала действия акции жители Московского региона смогли получить кешбэк на 5,5 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Если купить билет через автомат, то вернется 10% от стоимости. При оформлении покупки в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» возврат составит уже 15%.

В обоих случаях нужно выбрать способ оплаты СБП, затем указать свой банк и подтвердить покупку в его приложении. Деньги вернутся на счет сразу же.

Также для участия в акции необходима регистрация в программе лояльности. Организаторы отмечают, что номер телефона при авторизации должен совпадать с тем, который используется для оплаты.

Возможность вернуть процент с покупки пригородных билетов продлится до конца сентября 2025 года. Максимальная сумма кешбэка составляет 2500 рублей в месяц.

Организаторы акции — Центральная пригородная пассажирская компания и Национальная система платежных карт.