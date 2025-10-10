Пассажиры ЦППК получили 50 млн рублей кешбэка с покупки билетов в сезон отпусков

С 15 июня по 30 сентября пассажиры пригородных поездов могли получать кешбэк от 5% до 15% при покупке билета через СБП и по карте «Мир». За это время жители Москвы и Московской области, пользующиеся услугами ЦППК, сэкономили почти 50 миллионов рублей.

Важно, что каждый участник акции имел возможность вернуть до 2,5 тысячи рублей в месяц. Оплата через СПБ приносила им 15% от стоимости, а по карте «Мир» — всего 5%.

Доля ЦППК в общем объеме пригородных перевозок составляет 52%. Однако это не помешало перевозчику войти в тройку лидеров по объему полученного кешбэка. Для сравнения, суммарная экономия для пассажиров российских электричек за это время составила около 150 миллионов рублей.

«ЦППК уже во второй раз присоединилась к акции с кешбэком от НСПК, и по сравнению с прошлым годом количество участников среди наших пассажиров выросло на 30%. За четыре месяца они сэкономили почти 50 миллионов рублей. Завершающий месяц акции стал наиболее активным: только в сентябре пассажирам вернулось почти 16 миллионов рублей», — подчеркнул первый заместитель гендиректора Центральной пригородной пассажирской компании Владимир Булак.

Рост заинтересованности отметил и заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Иван Колесников. По его мнению, результат акции доказал важность партнерства компании с финансовыми структурами. Такие инициативы позволяют повышать качество услуг и доступность перевозок железнодорожным транспортом.

Организатором акции выступала Национальная система платежных карт совместно с ОАО «РЖД».