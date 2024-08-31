Пассажиры ЦППК получат кешбэк при оплате поездок через СБП с 1 сентября

Компания ЦППК совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) запустят акцию для пассажиров, оплачивающих проезд с помощью Системы быстрых платежей (СБП) в билетных автоматах. Уже с 1 сентября граждане будут получать кешбэк в размере 10%.

Директор по информационным технологиям Игорь Евдокимов отметил, что более половины пассажиров предпочитают пользоваться цифровыми услугами, особенно билетными автоматами. С начала августа в автоматах появилась функция оплаты через Систему быстрых платежей (СБП), и теперь совместно с Национальной системой платежных карт запустили возможность получать кешбэк за поездки.

Кешбэк можно получить не только при оплате проезда, но и при оформлении абонемента, а также пополнении «Кошелька» карты «Тройка» через СБП в любом из двух тысяч билетных автоматов. Кроме того, с 15 сентября эта функция станет доступна в приложении «Расписание и билеты ЦППК».

«Максимальный размер кешбэка составит 2,5 тысячи рублей в месяц», — рассказал Евдокимов.

Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте или в приложении «Привет!». При оплате проезда номер телефона должен совпадать с тем, который использовался при регистрации.

Для получения кешбэка за поездку на этапе оплаты нужно выбрать метод СБП. На экране билетного автомата появится QR-код, который можно отсканировать с помощью камеры телефона или банковского приложения для подтверждения транзакции.

При этом кешбек в размере 10% от стоимости проезда будет перечислен на банковский счет в течение одной минуты. Акция, организованная ЦППК и НСПК, продлится до конца текущего года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».