Пассажиры ЦППК перевезли 330 тысяч велосипедов с начала года

Пассажиры ЦППК перевезли около 330 тысяч велосипедов в поездах с начала года. Это на 10% больше, чем за такой же период прошлого года.

Чаще всего пассажиры путешествовали с велосипедом на Ярославском, Казанском и Савеловском направлениях. На них пришлось больше половины от всех таких поездок.

ЦППК активно поддерживает велосипедистов, поэтому во время проведения велофестивалей пассажиры могут путешествовать с транспортом бесплатно.

Услуга свободного провоза всегда доступна на МЦД. На других маршрутах только с 11:00 до 16:00, а также с 21:00 до 06:00. Для этого нужно оформить специальный билет.