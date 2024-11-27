Пассажиры ЦППК перевезли 330 тысяч велосипедов с начала года
Пассажиры ЦППК перевезли около 330 тысяч велосипедов в поездах с начала года. Это на 10% больше, чем за такой же период прошлого года.
Чаще всего пассажиры путешествовали с велосипедом на Ярославском, Казанском и Савеловском направлениях. На них пришлось больше половины от всех таких поездок.
ЦППК активно поддерживает велосипедистов, поэтому во время проведения велофестивалей пассажиры могут путешествовать с транспортом бесплатно.
Услуга свободного провоза всегда доступна на МЦД. На других маршрутах только с 11:00 до 16:00, а также с 21:00 до 06:00. Для этого нужно оформить специальный билет.
Компания Unilever объяснила уход из России
Итоги фестиваля искусств «Время вдохновения» подвели в Воскресенске
Новую школу на 905 учеников откроют в Реутове в конце февраля
Стало известно, что станет с дворнягой Белкой после гибели ее хозяина в Уфе
Уголовное дело за жестокое убийство щенка возбудили в Химках
Встреча администрации с жителями прошла на предприятии в Ногинске
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте