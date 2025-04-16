Пассажиры ЦППК оставили в поездах свыше 140 вещей с января

С начала года пассажиры ЦППК оставили в поездах 141 вещь. Более 40% из них — в феврале. Среди них нашли куклы, игрушку, тубус и многое другое.

Чаще всего в вагонах забывают сумки, рюкзаки и пакеты. Иногда встречаются и необычных находки. Так, на Казанском направлении обнаружили туристическую палатку, а на станции Одинцово — две куклы. На станции Щербинка сотрудники нашли коробку с детской игрушкой, а на Белорусском направлении — две радиостанции и тубус.

Больше всего предметов за этот период нашли в поездах Курского и Казанского направлений — на каждом по 37. Еще 18 оказалось на Белорусском направлении и 12 — на Рижском.

Найти забытые в поездах вещи можно через контакт-центр «Московский транспорт» по номеру телефона 3210. Все предметы передают на склады, где они хранятся до шести месяцев.

«Чтобы найти предметы, забытые в других пригородных поездах, следует обратиться в полицию на станции или в линейный отдел транспортной полиции на конечной точке маршрута. ЦППК просит быть внимательнее и не забывать личные вещи, выходя из поезда», — напомнили в компании.