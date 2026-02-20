Пассажиры ЦППК оформили почти 65 тысяч карт провожающего за год

Центральная пригородная пассажирская компания предлагает всем желающим оформить карту провожающего. Она позволяет бесплатно пройти на станцию и выйти в течение получаса.

Карта дает возможность проводить близких или встретить их. В прошлом году пассажиры воспользовались этой услугой почти 65 тысяч раз.

Около трети карт оформили летом. В июле и августе зарегистрировали по 7,4 тысячи заявок. Самыми востребованными направлениями стали Казанское, Горьковского и Ярославское.

С начала года пассажиры оформили почти 6,3 тысячи документов.

Сделать это можно в кассах на 166 пригородных станциях в восьми вокзалах столицы. Для получения карты необходим залог в размере 100 рублей.