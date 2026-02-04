Пассажиры ЦППК оформили почти 3 млн билетов с использованием талонов ТППД в 2025 году

В 2025 году пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) оформили почти 3 миллиона билетов, используя талоны из терминалов предварительного проездного документа (ТППД). Это на четверть больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщили в Министерстве транспорта Московской области со ссылкой на ЦППК.

Наибольшая активность пришлась на летние месяцы, особенно на июль, когда талоны использовали более 365 тысяч раз. За лето сервисом воспользовались более миллиона раз — вдвое больше, чем в первом квартале года.

Самым популярным направлением для оформления билетов по талонам ТППД стало Белорусское — там было приобретено более 512 тысяч проездных документов. Далее следуют Рижское направление с показателем 450 тысяч и Павелецкое — с 331 тысячей оформленных билетов.

В 2025 году был реализован масштабный проект по установке ТППД — на 231 остановочном пункте в Московской области было размещено 670 терминалов, в том числе впервые на Павелецком направлении.