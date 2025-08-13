Пассажиры ЦППК оформили 370 тысяч билетов на провоз багажа за полгода

Пассажиры ЦППК стали чаще ездить в поездах с багажом. За первые шесть месяцев года они оформили 370 тысяч специальных билетов для его провоза. Это почти на три тысячи больше, чем за аналогичный период в 2024, сообщили в пресс-службе компании.

Стоит отметить, что около 20% из них, или 72 тысячи, было оформлено на Ярославском направлении. Месяцем наибольшей активности стал июнь.

В компании напомнили, что мелкую ручную кладь, например, рюкзаки или дамские сумки, можно провозить бесплатно. Также специальный билет не требуется, если вещи по сумме трех измерений не превышают 180 сантиметров и весят не больше 36 килограммов. Это могут быть небольшие бытовые покупки.

В случае, когда предмет не вписывается в вышеуказанные габариты, потребуется его оформление. Для удобного размещения вещей в салоне поездов предназначены верхние полки.

Стоимость провоза багажа в границах МЦД составляет 60 рублей. В остальных случаях — 100 рублей до 100 километров, если дальше — 240 рублей.

Багажные билеты можно купить в кассах или автоматах.