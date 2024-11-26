Пассажиры украсили макеты поездов «Иволга» на 4 вокзалах МЦД

Фото: Дептранс Москвы

Макеты современного поезда «Иволга» разместили на четырех вокзалах в честь пятилетия МЦД. Пассажиры смогли расписать их вместе с участниками проекта «Искусство в метро».

Поезда «Иволга» создали специально для Московских центральных диаметров. В этом году на маршруты вышла самая новая модель. Это трехдверный электропоезд, произведенный в России. Их макеты разместили на станциях Окружная, Печатники, Митьково и Нижегородская. Пассажиры и участники проекта «Искусство в метро» смогли расписать их, оставив свой след в истории.

«С момента запуска на четырех диаметрах совершили более одного миллиарда поездок. Продолжим развивать рельсовый каркас столицы и улучшать транспортную доступность для жителей, как поручил Мэр Москвы Сергей Собянин», — отметил руководитель Дептранса Москвы Максим Ликсутов.

Фото: Дептранс Москвы
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Фото: Дептранс Москвы
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Поезда «Иволга» отличаются плавным и бесшумным ходом. Они оснащены бесплатным Wi-Fi, умным освещением и местами для детских колясок. Новые трехдверные модели будут курсировать на МЦД-4.

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