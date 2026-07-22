Пассажиры МЖД увеличили использование бесплатного Wi-Fi на вокзалах

За первую половину 2026 года пассажиры МЖД загрузили через бесплатный Wi-Fi на вокзалах 305,4 тысячи гигабайт данных. Это на 40,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество подключений к беспроводному интернету также возросло — до 685,9 тысячи человек, что на 46% больше, чем в первом полугодии 2025 года.

Лидером по использованию Wi-Fi стал вокзал Брянск-Орловский, где пользователи загрузили около 45 тысяч гигабайт данных. Второе место занимает Восточный вокзал с 35 тысячами гигабайт.

Увеличение объема интернет-трафика связано с ростом востребованности беспроводного доступа в сеть среди пассажиров. Чаще всего Wi-Fi используют для навигации, покупки билетов, проверки расписания поездов, вызова такси и просмотра цифрового контента.

Бесплатный Wi-Fi доступен на всех крупных вокзалах МЖД. Для доступа необходимо пройти регистрацию один раз, после чего система начнет узнавать пользователя на всех интернет-точках.