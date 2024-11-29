Пассажиры «Мострансавто» забыли в автобусах свыше 2,4 тысячи вещей с января

Пассажиры «Мострансавто» оставили в автобусах и на остановках свыше 2,4 тысячи вещей с начала года. Чаще всего сотрудники компании находили пакеты с книгами, учебниками и другими вещами.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, из ценных находок сотрудники компании выделили детскую поделку, подкову, барабан и коляску.

Пассажиры также часто забывали в автобусах транспортные и банковские карты, сотовые телефоны, зарядные устройства и кошельки. Все потерянные вещи передаются в филиалы и хранятся там в течение полугода.

Жители могут сообщить о потерянной вещи на официальном сайте «Мострансавто». Для этого нужно заполнить форму в тематическом разделе, указать дату и время пропажи, а также номер маршрута. При получении нужно предъявить паспорт и расписаться в специальном журнале.

Пассажиров призывают быть внимательными и следить за личными вещами. При обнаружении бесхозного предмета следует сообщить о нем сотруднику охраны или водителю.