Пассажиры «Мострансавто» забыли в автобусах почти 1,6 тысячи вещей с начала года

С начала года пассажиры «Мострансавто» забыли в автобусах 1550 личных вещей. В сентябре чаще всего оставляли транспортные и банковские карты, социальные карты, зонты. Самыми необычными находками стали компас, ведро с яблоками, скрипка в футляре и ленты для художественной гимнастики.

В областном Минтрансе напомнили, что вернуть забытые вещи можно через специальный раздел на сайте «Мострансавто». Для этого нужно заполнить онлайн-форму, указать дату, маршрут и описание предмета.

Для получения утерянной вещи потребуется взять с собой паспорт, а в бюро расписаться в специальном журнале. Находки хранятся на складе до полугода, а затем утилизируются.

При обнаружении бесхозного предмета в автобусе следует сообщить о нем водителю.