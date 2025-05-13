Пассажиры «Мострансавто» забыли в автобусах более 800 вещей с начала года

С начала года сотрудники «Мострансавто» нашли в салонах автобусов и на автостанциях свыше 800 личных предметов, оставленных пассажирами. Чаще всего жители забывали очки, зонты, перчатки и платежные карты.

Среди необычных находок апреля — набор парфюмерии, коробка старинных книг, ящик с инструментами и электрическая газонокосилка, рассказали в областном Минтрансе.

Компания обслуживает более 1,4 тысячи маршрутов по всему региону, ежедневно на линии выходит свыше пяти тысяч автобусов.

Для поиска утерянных вещей пассажиры могут заполнить онлайн-форму на сайте «Мострансавто», указав дату, маршрут и описание предмета.

Найденные вещи хранят шесть месяцев, после чего их утилизируют. Для получения необходимо предъявить паспорт.

При обнаружении подозрительных предметов следует немедленно сообщить водителю или охране.