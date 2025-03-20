Пассажиры «Мострансавто» совершили свыше 8 млн поездок по «Тройке» с января

Пассажиры «Мострансавто» совершили свыше 8,3 миллиона поездок по картам «Тройка» с начала года. Это на 23% больше показателей прошлого года.
Оплаты «Тройкой» составляют 17% от общего количества оплат без учета льготных поездок, рассказали в региональном Минтрансе. Ежедневно пассажиры совершают по них около 110 тысяч транзакций.
Чаще всего пассажиры использовали «Тройки» на маршруте № 1 в Люберцах. Там зафиксировано более 1,3 миллиона поездок. Еще 1,2 миллиона пришлось на № 11 в Балашихе и один миллион — на № 9 в Долгопрудном.
Оплачивать проезд также можно банковскими и социальными картами, а также «Стрелкой».
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