Пассажиры «Мострансавто» совершили свыше 40 млн поездок в июле

Пассажиры автобусов «Мострансавто» за минувший месяц совершили свыше 40 миллионов поездок, что на 7,5% превышает показатели июля прошлого года. Более 18 миллионов раз проезд оплатили социальными картами.
Банковскими картами пассажиры воспользовались 14 миллионов раз, а «Стрелкой» и «Тройкой» свыше 7,5 миллиона раз.
Самым популярным оказался маршрут № 368 от станции МЦД Долгопрудная до метро «Ховрино», на котором зафиксировали более 340 тысяч поездок.
Лидером по количеству оплат стал маршрут № 10 в Королеве с результатом свыше 5,4 миллиона операций. Также высокую востребованность продемонстрировали маршруты № 11 в Балашихе и № 5 в Подольске.
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