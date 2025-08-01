Пассажиры «Мострансавто» совершили свыше 40 млн поездок в июле

Пассажиры автобусов «Мострансавто» за минувший месяц совершили свыше 40 миллионов поездок, что на 7,5% превышает показатели июля прошлого года. Более 18 миллионов раз проезд оплатили социальными картами.

Банковскими картами пассажиры воспользовались 14 миллионов раз, а «Стрелкой» и «Тройкой» свыше 7,5 миллиона раз.

Самым популярным оказался маршрут № 368 от станции МЦД Долгопрудная до метро «Ховрино», на котором зафиксировали более 340 тысяч поездок.

Лидером по количеству оплат стал маршрут № 10 в Королеве с результатом свыше 5,4 миллиона операций. Также высокую востребованность продемонстрировали маршруты № 11 в Балашихе и № 5 в Подольске.