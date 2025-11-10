Пассажиры «Мострансавто» совершили почти 550 тысяч поездок до дач с апреля

С апреля автобусами «Мострансавто» на сезонных направлениях воспользовались свыше 543 тысяч раз. Люди ехали на дачи, в садовые товарищества и на загородные участки.

Интерес к таким маршрутам в этом году заметно вырос: поездок стало на 13% больше, чем весной прошлого года.

В этом сезоне перевозчик запустил 35 «дачных» маршрутов.

Наибольший поток пассажиров пришелся на три направления. Лидером оказался маршрут № 10 «Автостанция — Юбилейное», которым воспользовались свыше 85 тысяч человек.

Следом идет № 51 «Орехово-Зуево (Церковь) — Новый Снопок», где зарегистрировали свыше 80 тысяч поездок. Замыкает тройку маршрут № 30 «Электрогорск — Алексеево» с результатом около 57 тысяч транзакций.

Оплатить проезд можно было банковскими и социальными картами, а также транспортными — «Стрелкой» и «Тройкой».

Сезонные маршруты уже завершили работу.