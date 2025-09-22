Пассажиры «Мострансавто» совершили почти 500 тысяч поездок до дач с апреля

В связи с теплой погодой, которая установилась в Подмосковье, дачный сезон продолжается и в сентябре. С начала апреля на маршрутах «Мострансавто», которые ведут к подмосковным садовым и дачным товариществам было совершено около 490 тысяч поездок.

В регионе в этом году действуют 35 таких маршрутов.

Чаще всего пассажиры оплачивали проезд социальными картами — свыше 355 раз. Почти 87 тысяч транзакций зарегистрировали по банковским картам, а еще около 46 тысяч — по «Стрелке» и «Тройке».

Наибольшей популярностью пользуется маршрут № 51 «Орехово-Зуево (Церковь) — Новый Снопок», где совершили боле 78 тысяч поездок. Далее следует № 10 «Автостанция — Юбилейное», которым воспользовались 75 тысяч раз. На третьем месте оказался маршрут № 30 «Электрогорск — Алексеево» (51 тысяча поездок).

Расписание синхронизируют с графиком электропоездов.

Ежегодно в Подмосковья вводят дополнительные автобусы, чтобы дорога до садовых и дачных товариществ была комфортной и безопасной. Специальные маршруты будут доступны пассажирам до октября-ноября.