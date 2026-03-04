Пассажиры «Мострансавто» совершили почти 40 млн поездок в феврале
Пассажиры «Мострансавто» совершили почти 39,5 миллиона поездок в феврале. Чаще всего проезд оплачивали при помощи социальных карт.
Как рассказали в региональном министерстве транспорта, в феврале пассажиры совершили более 17,7 миллиона поездок по социальным картам. Еще 13,5 миллиона транзакций првоели по банковским картам и 8,1 миллиона — по «Стрелке» и «Тройке».
На всех маршрутах компании действует только безналичная оплата.
«Мострансавто» — это крупнейший перевозчик Подмосковья. Всего компания обслуживает более 1,4 тысячи маршрутов по всему региону. Ежедневно на линии выходит порядка пяти тысяч автобусов.