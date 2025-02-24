Пассажиры «Мострансавто» совершили около 920 тысяч поездок 23 февраля

Жители и гости Подмосковья в воскресенье, 23 февраля, совершили около 920 поездок на автобусах «Мострансавто». Этот показатель на 0,10% больше, чем в прошлом году.
Чаще всего проезд оплачивали социальными картами. Этим способом пассажиры воспользовались более 419 тысяч раз. Свыше 330 тысяч транзакций совершили при помощи банковских карт, а «Стрелкой» и «Тройкой» воспользовались около 170 тысяч раз.
Самым популярным стал маршрут № 10 в Королеве, по которому совершили более 132 тысяч поездок. Более 102 тысяч операций по оплате зафиксировали в автобусах № 11 в Балашихе, а еще 94 тысячи — в транспортных средствах маршрута № 5 в Подольске.
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