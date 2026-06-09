Пассажиры Мострансавто совершили около 100 млн поездок по социальным картам с начала года

С начала текущего года пассажиры Мострансавто воспользовались социальными картами для совершения поездок примерно 100 миллионов раз. Мострансавто, подведомственная организация Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, обеспечивает транспортное обслуживание жителей и гостей региона.

Социальные карты занимают 46% от общего объема поездок, зарегистрированных в компании. Лидером по количеству льготных поездок стал МАП №10 в Королеве, где зафиксировано более 13 миллионов трансакций по социальным картам. На втором месте — МАП №12 в Ногинске с результатом свыше 11 миллионов поездок. ЗАмыкает тройку МАП №11 в Балашихе с результатом более 10 миллионов операций.

Среди маршрутов наибольшей популярностью у пассажиров с социальными картами пользуется маршрут №1 «ст. Подлипки — ул. Силикатная», на котором было зарегистрировано более 809 тысяч поездок с начала года. В числе лидеров также находятся маршруты №368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва (м. Ховрино)» и №22 «ст. Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)» с показателями более 744 тысяч и 724 тысяч операций соответственно.

Помимо социальных карт, пассажиры могут оплатить проезд в автобусах Мострансавто банковскими картами, а также транспортными картами «Стрелка» всех видов и картой «Тройка» по тарифу «Кошелек». Широкий выбор способов безналичной оплаты делает поездки на общественном транспорте Подмосковья комфортными и доступными для различных категорий пассажиров.