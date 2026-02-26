Пассажиры «Мострансавто» совершили еще 2,8 млн поездок по карте «Стрелка»

С начала года пассажиры «Мострансавто» использовали карту «Стрелка» для оплаты проезда более 2,8 миллиона раз. Чаще всего такие транзакции совершали в Королеве, Ногинске и Химках.

Ежегодно по «Стрелке» фиксируют около 70 тысяч операций. Сейчас на эти карты приходится 4% от общего количества оплат проезда в автобусах компании.

С начала года больше всего транзакций зафиксировали на маршруте № 10 в Королеве. Там совершили более 418 тысяч операций. Еще 393 тысяч пришлось на № 12 в Ногинске и 314 тысяч — на № 8 в Химках.

Карта действует на всех маршрутах предприятия. Пополнить ее можно через сайт, мобильное приложение и в пунктах продажи.

В автобусах также можно расплатиться «Тройкой», банковскими и социальными картами.