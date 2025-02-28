Пассажиры «Мострансавто» совершили более 79 млн поездок с начала года

Жители и гости Подмосковья совершили более 79 миллионов поездок в автобусах «Мострансавто» с начала 2025 года. Только в феврале пассажиры воспользовались этим видом транспорта 38,5 миллиона раз.

Наибольшей популярностью с января пользовался маршрут № 10 в Королеве, где пассажиры совершили 5,5 миллиона поездок. На втором месте оказались автобусы № 11 в Балашихе, где зарегистрировали более 4,6 миллиона операций по оплате, а на третьем — маршрут № 12 в Ногинске, которым воспользовались 3,9 миллиона человек.

Чаще всего жители и гости Московской области оплачивали проезд социальными картами — по ним совершили 18 миллионов транзакций. Еще 12 миллионов раз пассажиры использовали банковские карты, а 8,2 миллиона раз — проездные «Стрелка» и «Тройка».