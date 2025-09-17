Пассажиры «Мострансавто» совершили более 6 млн поездок в аэропорты с начала года

Жители и гости Подмосковья могут без труда доехать до аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский, воспользовавшись автобусами компании «Мострансавто». С начала года на маршрутах, ведущих к авиагаваням, зарегистрировали более 6,1 миллиона поездок.

Перевозчик обеспечивает транспортировку пассажиров по 16 маршрутам, соединяющим разные города Подмосковья с крупнейшими аэропортами столичного региона.

В этом году наиболее востребованным способом оплаты проезда стали банковские карты: ими воспользовались более 2,7 миллиона раз, что на 5% больше, чем годом ранее. На втором месте оказались социальные карты, по которым провели около 2,1 миллиона транзакций.

Еще свыше 1,2 миллиона поездок пассажиры оплатили с помощью транспортных карт «Стрелка» и «Тройка».

Лидером среди всех направлений по количеству пассажиров остается маршрут № 21 «Лобня (микрорайон Южный) — Шереметьево», на который пришлось почти два миллиона поездок.

В автобусах компании пассажирам разрешено бесплатно провозить ручную кладь, если сумма ее длины, ширины и высоты не превышает 120 сантиметров. За более крупный багаж, параметры которого укладываются в 180 сантиметров, на городских маршрутах установлена фиксированная стоимость перевозки — 63 рубля.

На пригородных линиях цена зависит от протяженности поездки: при расстоянии до 25 километров тариф составляет 63 рубля, на маршрутах от 25 до 50 километров — 126 рублей, а свыше 50 километров — 189 рублей.

Располагать сумки и чемоданы на пассажирских местах, в проходах, а также возле входов и выходов категорически запрещено.