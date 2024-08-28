Пассажиры «Мострансавто» совершили более 5,6 млн поездок до аэропортов с января

Пассажиры «Мострансавто» совершили свыше 5,6 миллиона поездок до аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский с января. Это почти в три раза больше, чем за такой же период прошлого года.

Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, чаще всего пассажиры оплачивали проезд банковской картой. По них совершили более 2,4 миллиона транзакций. Еще свыше 1,2 миллиона человек расплатились «Стрелкой» и «Тройкой» и около двух миллионов воспользовались социальными картами.

Самым популярным маршрутом стал № 21 «Лобня — Шереметьево». Им воспользовались более 1,7 миллиона раз.

В министерстве напомнили, что в автобусах можно бесплатно провозить ручную кладь размером до 120 сантиметров. Стоимость перевозки более крупных вещей зависит от расстояния поездки и составляет от 54 до 162 рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».