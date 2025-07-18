Пассажиры «Мострансавто» совершили более 5 млн поездок в аэропорты с начала года

Жители и гости Подмосковья могут комфортно добираться до аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский на автобусах «Мострансавто». С января пассажиры совершили свыше 5,2 миллиона поездок до авиагаваней, что превышает прошлогодние показатели на 3%.

Компания обслуживает 16 направлений, соединяющих аэропорты с разными населенными пунктами Московской области.

В этом году пассажиры чаще всего оплачивали проезд банковскими картами — зафиксировано более 2,2 миллиона таких транзакций. Социальные карты использовали около 1,9 миллиона раз, а «Стрелку» и «Тройку» — свыше миллиона.

Лидером по пассажиропотоку стал маршрут № 21 от остановки «микрорайон Южный» в Лобне до Шереметьево, которым воспользовались 1,5 миллиона человек.

Пассажирам разрешена бесплатная перевозка ручной клади, если сумма ее габаритов (длина+ширина+высота) не превышает 120 сантиметров.

Для более объемного багажа (до 180 сантиметров) предусмотрена оплата в размере 63 рублей в городских маршрутах. На пригородных направлениях тариф зависит от расстояния: 63 рубля за поездки до 25 километров, 126 рублей — от 25 до 50 километров, и 189 рублей — свыше 50 километров.

Отметим, что багаж не должен занимать пассажирские места, блокировать проходы или мешать входу и выходу из автобуса.